Ein Fußball-Spiel.

Hannover. Im niedersächsischen Fußball sollen in Kürze Projekte gegen Antisemitismus auf der Tribüne sowie im Hintergrund des Spielbetriebs starten.

Eingebunden werden sollen Profi-Clubs, Amateurvereine und der Breitensport, kündigte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Mittwoch in Hannover an. Die Grundlage dafür ist ein Handlungsleitfaden, den die Stiftung niedersächsische Geden