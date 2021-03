Jutta Gaßmann unternimmt mit ihrem Hund Gil der Rasse American Cocker Spaniel einen Weltrekordversuch im „Reifensprung“.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Eine Hundetrainerin hat mit ihrem Amerikanischen Cockerspaniel in Hannover vermutlich einen Weltrekord aufgestellt: Wie ein schwarzer Gummiball sprang die Hündin Gil 47 Mal in einer Minute durch einen Reifen.

Das Hin und Her übertraf die für den Rekord angepeilten 20 Sprünge deutlich, wie Gaßmann am Mittwoch sagte. „Das haben wir erledigt.“ Die Leistung sei beim Rekord-Institut für Deutschland in Hamburg angemeldet, dort werde über die Anerkenn