Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Mitglieder einer Rauschgiftbande in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat die Polizei in Braunschweig, Wolfsburg und Magdeburg zehn Objekte durchsucht.

Dabei wurden Drogen, Autos, Bargeld und andere Wertgegenstände im Wert von rund 720.000 Euro sichergestellt, teilte die Polizeidirektion in Braunschweig am Mittwoch mit.Die zeitgleich stattfindenden Durchsuchungen erfolgten bereits am Dien