Astrazeneca-Stopp in Niedersachsen: Das sind die Auswirkungen

In Deutschland und Niedersachsen ist die Verimpfung des Astrazeneca-Impfstoffs vorläufig wieder ausgesetzt.

Nicolas Armer/dpa

Osnabrück. Kein Astrazeneca-Impfstoff mehr für Menschen jünger als 61. Was bedeutet das für die Impfkampagne in Niedersachsen - speziell für Lehrer und Erzieher? Ein erster Überblick.

Der Sachstand: In den Impfzentren in Niedersachsen wird seit heute Morgen kein Astrazeneca-Impfstoff mehr an Personen verimpft, die jünger sind als 61 Jahre. Das hat die Landesregierung nach einer entsprechenden Empfehlung der „Ständigen Im