Wohnmobile und Wohnwagen stehen auf dem Campingplatz in Hooksiel hinter dem Deich.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Wangerland. Osterzeit ist Reisezeit - doch der Tourismus ist in Corona-Zeiten streng eingeschränkt. Die Küste stellt sich zum Osterfest dennoch auf Ausflügler ein - einige Dauercamper sind schon da.

Trotz steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie haben Campingplätze an der Nordseeküste ihre Tore für die ersten Dauercamper geöffnet. Auf den Plätzen in der Gemeinde Wangerland in Friesland, in Hooksiel und in Schillig, seien in d