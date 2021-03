Eine Gruppe von Personen macht mit Lamas und Alpakas einen Spaziergang.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Uslar. Wer wegen des Lockdowns in Niedersachsen gelangweilte Kinder hat, der kann mit ganz besonderen Tieren spazieren gehen: Mit Lamas oder Alpakas. Etwa in Uslar - und wenn die Coronawerte wieder mitspielen, dann auch in der Heide oder im Kreis Cloppenburg.

Bei Wanderungen mit Lamas und Alpakas können Menschen in Niedersachsen die Natur entdecken - das Angebot gibt es etwa in Südniedersachsen, in der Lüneburger Heide oder im Kreis Cloppenburg. In Uslar im Kreis Northeim etwa können Gäste auch