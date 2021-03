Ein Puck liegt vor einem Schläger auf dem Eis.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga überraschend klar verloren.

Die Seestädter unterlagen am Dienstag den Straubing Tigers aus der Südgruppe mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) und blieben nach zuvor fünf Heimerfolgen in Serie erstmals wieder in der eigenen Arena ohne Punkte. Mit 52 Punkten hat die Mannschaft von