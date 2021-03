Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg kommt zum Training.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Szusza Ferenc Stadion Budapest. Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg kann am Mittwoch im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Chelsea wieder die deutsche Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp einsetzen.

Die 29-Jährige fehlte am Wochenende beim Bundesliga-Spiel in Sand (3:1), weil es einen positiven Coronatest in ihrem familiären Umfeld gegeben hatte. Sie selbst wurde aber mehrfach negativ getestet und flog deshalb mit ihrer Mannschaft nac