Von Ausflügen an den Dümmersee soll während der Feiertage Abstand genommen werden – denn so leer wie auf diesem Foto dürfte es an diesen Tagen dort nicht werden.

Thorsten Schulze

Vechta/Diepholz. Für einen ausgedehnten Osterspaziergang zum Dümmersee fahren? Das ist nicht ausdrücklich verboten. Die Landkreise Vechta und Diepholz raten aufgrund der aktuellen Corona-Lage aber dringend davon ab.

Der Dümmer solle an den Ostertagen ausschließlich der Naherholung dienen, also nur von Menschen aus der Region besucht werden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Es sei notwendig, die Besucherströme zu reduzieren, um die Abstan