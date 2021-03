Ein Grill mit Grillgut steht auf einer Wiese.

Wolfram Kastl/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg hat wegen der hohen Corona-Infektionszahlen ein Lagerverbot für Allerpark und Arenasee an Ostern ausgesprochen.

Wie die Stadt mitteilte, tritt die Regelung am Freitag in Kraft, Polizei und Ordnungsamt werden gezielt kontrollieren. In dem gesamten Gebiet ist das Verweilen untersagt. Die Grillplätze im Allerpark dürfen in dieser Zeit ebenfalls nicht g