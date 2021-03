Ein Steg und mit Reifen behangene Poller sind im Dümmer See bei strahlendem Sonnenschein zu sehen.

Friso Gentsch/dpa/archivbild

Vechta/Diepholz. Die beiden Landkreise Vechta und Diepholz wollen zu Ostern aus Infektionsschutzgründen die Zahl der Tagesgäste am Dümmer reduzieren.

Daher würden die Parkmöglichkeiten an Niedersachsens zweitgrößtem Binnensee eingeschränkt, teilten die Landkreise in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag mit. Der Dümmer solle an den Ostertagen ausschließlich der Naherholung dien