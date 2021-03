Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Osnabrück. Erstmals erproben Beamte der Polizeidirektion Osnabrück mit Martinshorn und Blaulicht ausgerüstete Dienstfahrräder.

Im Raum Osnabrück werden in den nächsten zwölf Monaten zwei Speed-Pedelecs mit Signaleinrichtung von Beamtinnen und Beamten getestet, sagte am Dienstag der Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann. Die bis zu 45 Kilometer in der Stunde