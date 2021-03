IG Metall Küste begrüßt Tarifabschluss in Metallindustrie

Gewerkschafter der IG Metall Küste nehmen an einer Kundgebung teil.

Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg. Die IG Metall Küste hat den Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Nordrhein-Westfalen begrüßt.

„Die lange Nacht in Düsseldorf hat sich gelohnt. Mit dem Abschluss werden Beschäftigung und Einkommen gesichert“, erklärte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, am Dienstag. Die Tarifkommission werde den Abschluss nun be