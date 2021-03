Pellworm will bei Sternenguckern punkten: Spiekeroog auch

Der Sternenhimmel.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pellworm. In Städten lässt sich auch in klaren Nächten kaum ein beeindruckender Sternenhimmel beobachten. Zu viel künstliches Licht überall. Die Nordseeinsel Pellworm wirbt nun als dunkler Ort um Sternengucker. Auch Spiekeroog strebt seit einiger Zeit an, Sternenpark zu werden.

Die nordfriesische Insel Pellworm will Bewohnern und Gästen künftig mehr Sternenhimmel bieten und reduziert dafür das künstliche Licht. Angestrebt wird die Eintragung in das Register der International Dark-Sky Association von dunklen Orten,