Ein Schild „Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen.

Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Hannover. Immer häufiger ordnen Richter bei der Verurteilung von alkohol- und drogenabhängigen Straftätern eine Unterbringung in einer Suchtklinik an. Das Land will den Maßregelvollzug ausbauen - aber geht das schnell genug?

Im niedersächsischen Maßregelvollzug sind die Betten knapp - derzeit warten rund 200 verurteilte suchtkranke und psychisch kranke Straftäter auf einen Platz. „Die Aufnahme- und Unterbringungskapazitäten sind angespannt, auch gibt es teilwei