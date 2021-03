Osterfeuer auch in diesem Jahr verboten

Das traditionelle Osterfeuer brennt 2019 am Weststrand auf Norderney.

Janis Meyer/dpa/Archivbild

Hannover. Die traditionellen Osterfeuer sind in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr verboten.

Daran erinnerte das Gesundheitsministerium am Montag in Hannover. „Bei öffentlichen Osterfeuern handelt es sich typischerweise um Veranstaltungen mit einer größeren Zahl von Personen, und diese sind nicht zulässig“, hieß es in einer Mittei