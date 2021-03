Hannover, Emsland, Peine: Ausgangssperre in mehreren Kreisen

Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Peine. Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen steigen und steigen. In vielen Landkreisen greifen die Behörden deshalb zu härteren Maßnahmen: Die Menschen sollen nachts zuhause bleiben.

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen ziehen die Region Hannover und andere Kreise die Notbremse: Sie verhängen nächtliche Ausgangssperren. In und um Hannover sollen die Beschränkungen am Donnerstag in Kraft treten und bis zum 12.