Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter rasant aus.

Die sogenannte Inzidenz stieg am Montag landesweit auf 119,2. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 96,7 betragen. Die Inzidenz gibt an, wie viele neue Ansteckungen es pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gab.Das Landesgesu