Keine Landtechnikmesse Agritechnica in diesem Jahr

Landtechnik-Messe Agritechnica.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Wegen der Corona-Pandemie verlegt die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die Landtechnik-Messe Agritechnica von diesem November auf das Frühjahr 2022.

Der neue Termin für die Ausstellung sei der 27. Januar bis 5. März kommenden Jahres, teilte die DLG am Montag in Frankfurt mit. Derzeit gebe es keine ausreichende Planungssicherheit für die in Hannover stattfindende Weltleitmesse im Novemb