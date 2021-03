Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen, spricht im niedersächsischen Landtag.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Die Zukunft der Erdgas- und Erdölförderung in Niedersachsen ist umstritten - besonders in Wasserschutzgebieten gibt es immer wieder Befürchtungen, dass durch die Förderung Schadstoffe in die Erde gelangen könnten.

Nun haben sich die Förderunternehmen und die Wasserversorger auf eine neue Vereinbarung dazu geeinigt, die Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) heute in Hannover vorstellen will.Mit Bodenuntersuchungen klärt das Landesamt für Berg