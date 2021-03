Corona-Inzidenz in Bremen und Bremerhaven klettert weiter

Eine Frau hält in einem Covid-19-Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen.

Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bremen. Das Corona-Infektionsgeschehen in Bremen und Bremerhaven zieht weiter deutlich an.

Bremerhaven meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 260 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, wie die Senatskanzlei mitteilte - und damit nochmal deutlich über dem Wert von 249 am Samstag. In der Stadt Bremen lag der Wert bei 112