Ein Quad mit einem Dummy prallt bei einem Crashtest auf dem Gelände der Dekra auf ein Hindernis.

Matthias Hoenig/dpa/Archivbild

Berlin. Quads sind cool - so sehen es die einen. Die vierrädrigen Spaßmobile ohne Knautschzone sind gefährlich - so sehen es andere. Gerade junge Leute fahren buchstäblich darauf ab, im Frühjahr kommen sie wieder zum Vorschein. Unfallforscher stellen vor allem eine Tendenz fest.

Ein cooles Spielzeug? Will man haben, ganz normal. Und die Unfallgefahr? Nicht dran denken, soll doch Spaß machen. Da können selbst Kinder manchmal nicht widerstehen. Und tatsächlich: Mitte Februar erwischte die Polizei in Bitburg in der Ei