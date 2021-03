Uhren in Deutschland werden auf Sommerzeit umgestellt

Kunstwerk „Zeitfeld“ von Klaus Rinke.

Fabian Strauch/dpa

Braunschweig. Eine Stunde weniger Schlaf: In der Nacht zu Sonntag beginnt in Deutschland wie in den meisten Ländern Europas die Sommerzeit.

Die Uhren werden von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Bis Ende Oktober gilt dann die Sommerzeit. Die Folge: Frühaufsteher müssen morgens länger auf die ersten Sonnenstrahlen warten, abends ist es dafür länger hell. Für einen technisch re