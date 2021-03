Eine Mitarbeiterin überprüft vor Beginn einer Corona-Impfung eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19.

Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Archivbild

Hannover. Die ersten Wochen der Corona-Impfkampagne in Niedersachsen waren für viele Wartende eine Enttäuschung. Doch mittlerweile geht es voran. Regierungschef Weil sagt: Bis zum Sommer sollen alle geimpft sein.

Die Corona-Impfkampagne in Niedersachsen kommt drei Monate nach dem schleppenden Start immer schneller voran. Zuletzt wurden bis zu 37 500 Menschen am Tag geimpft - das sind etwa doppelt so viele wie Ende Februar und fünf Mal so viele wie E