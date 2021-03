Corona-Notbremse in Bremen: Museen dicht, Sport nur allein

Teströhrchen für den Covid-19 Test liegen auf einem Tisch an einer Corona-Teststelle.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen. In der Stadt Bremen gelten ab dem kommenden Montag wieder verschärfte Corona-Regeln.

Unter anderem werde das Terminshopping ausgesetzt, teilte der Senat am Freitag mit. Museen, Ausstellungen und botanische Gärten werden wieder für den Publikumsverkehr geschlossen. In der Stadt Bremen habe die Ansteckungsrate drei Tage in F