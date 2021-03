Grüne werfen Regierung Verantwortungslosigkeit in Krise vor

Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) spricht.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg hat der niedersächsischen Landesregierung Verantwortungslosigkeit in der Corona-Krise vorgeworfen.

Staatstragende Appelle und die Hoffnung, dass es besser wird, senkten die Infektionszahlen nicht, sagte Hamburg am Freitag im Landtag in Hannover. „Wo ist Ihr mehr an Infektionsschutz?“, rief Hamburg Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu