Weil: Notwendigkeit von Ausgangssperren in Niedersachsen

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, mit Mund-Nasen-Schutz.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Notwendigkeit der in Niedersachsen bevorstehenden Ausgangssperren im Kampf gegen die Corona-Pandemie betont.

„Wir befinden uns inmitten der dritten Welle. Die Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag - bundesweit und auch bei uns in Niedersachsen“, sagte Weil am Freitag im Landtag in Hannover. „Wenn wir die Ausbreitung des Virus nicht eindämmen, w