Impfen wirkt: Weit weniger Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen

Eine Spritze wird vor den Schriftzug „Impfung“ gehalten.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen ist die Impfkampagne in den Alten- und Pflegeheimen fast abgeschlossen - als Folge gibt es weit weniger Corona-Fälle in den Einrichtungen.

Während im Januar noch 336 Heime mindestens eine Covid-19-Erkrankung verzeichneten, waren es vergangene Woche nur noch 86. „Ein erster wichtiger Meilenstein beim Schutz der Gruppe hochverletzlicher Personen ist erreicht“, sagte Gesundheits