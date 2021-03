216 E-Scooter-Unfälle mit Verletzten in Niedersachsen

Wiesbaden. Bei insgesamt 216 Unfällen mit E-Scootern in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr Menschen verletzt worden.

Tödliche Unfälle gab es nicht, dafür aber 27 Schwer- und 200 Leichtverletzte, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Erstmals lägen - vorläufige - Unfallzahlen für ein Jahr vor. In Bremen gab es 25 Unfälle, dabei