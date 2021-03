Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bovenden. Bei der Kollision mit dem Auto eines 84-Jährigen ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei Bovenden im Landkreis Göttingen schwer verletzt worden.

Der Autofahrer übersah den 23-Jährigen am Donnerstagnachmittag beim Linksabbiegen in einen Feldweg, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrzeuge prallten gegeneinander und das Motorrad schleuderte in einen Bachlauf. Der