Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner spricht im Plenarsaal des niedersächsischen Landtags.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/archivbild

Hannover. Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hat einen Kurswechsel in der Corona-Politik des Landes gefordert.

„Offenkundig ist, dass die bisherige Strategie gescheitert ist“, sagte Birkner am Donnerstag in Hannover. Teile des Bundeslandes befänden sich inzwischen in einem Dauer-Lockdown und es müssten neue Wege im Umgang mit der Pandemie eingeschl