Grüne fordern Exitplan für Schweinehalter in Niedersachsen

In Niedersachsen werden die meisten Schweine gehalten. Die Grünen fordern ein Ausstiegsprogramm für krisengeplagte Schweinehalter.

Stefan Sauer/dpa

Osnabrück. Die Deutschen essen immer weniger Schweinefleisch. Was bedeutet das für das Bundesland Niedersachsen, in dem mehr Schweine gehalten werden als Menschen leben? Die Landesregierung soll eine Exit-Strategie für Schweinehalter auflegen, fordern die Grünen.

Die Oppositionspartei hat einen entsprechenden Entschließungsantrag in den Landtag eingebracht. Darin wird die rot-schwarze Regierung in Hannover aufgefordert, Landwirte zu unterstützen, die aus der Schweinehaltung aussteigen wollen oder we