Was das Saarland will, muss auch Niedersachsen hinbekommen

Mit einer ausgeklügelten Teststrategie könnten bald auch die Ketten für die Gastronomie wieder gelockert werden.

Sven Hoppe/dpa

Hannover. Das Saarland will sich mit Tests aus dem Lockdown lösen. Ähnliches plant Niedersachsen für einzelne Modellregionen. Das muss jetzt aber auch mal klappen. Ein Kommentar.

Was das Saarland vollmundig als Ausstieg aus dem Lockdown nach Ostern ankündigt, ist nichts anderes als das, was in Niedersachsen ebenfalls längst geplant ist: Wer shoppen oder in den Biergarten möchte, muss einen negativen Corona