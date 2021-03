Das Landgericht Hannover ist von außen zu sehen.

picture alliance / Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover. Hat eine Frau in Hannover ihren schlafenden Mann erstochen, ihm brutal ein Messer in die Brust gerammt? So lautet die Anklage. Die 47-Jährige sieht das etwas anders. Vor allem eines habe sie in der Tatnacht gefühlt.

Immer wieder sieht sie sich hilfesuchend um, die Stimme ist tränenerstickt: „Mir war nicht bewusst, dass ich das gewesen sein könnte.“ Zum Prozessauftakt in Hannover hat die wegen Mordes angeklagte 47-Jährige gestanden, ihren Mann erstochen