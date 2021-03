Das Landgericht Hannover ist von außen zu sehen.

Hannover. Eine wegen Mordes angeklagte 47 Jahre alte Frau hat zum Prozessauftakt in Hannover gestanden, ihren Mann erstochen zu haben.

Sie habe sich gegen ihren betrunkenen Mann gewehrt, der ihren Kopf gegen die Wand gedrückt und seinen Unterarm gegen ihren Hals gepresst habe, sagte ihr Verteidiger am Donnerstag am Landgericht Hannover in einer Erklärung. Sie habe ein Mes