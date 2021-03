Der Schriftzug von „Vitesco Technologies“ steht auf einem Schild vor dem Werksgelände.

Armin Weigel/dpa

Regensburg. Die abzuspaltende Continental-Antriebssparte Vitesco will in den kommenden Jahren kräftig beim Ausbau der Elektromobilität mitmischen.

Im Jahr 2025 schätzt das Unternehmen den möglichen Wertbeitrag von Komponenten je batterieelektrischem Fahrzeug auf das Fünffache dessen, was Verbrennerantriebe 2018 einbrachten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Regensburg bei einer In