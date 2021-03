Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Lange kam die Impfkampagne in Niedersachsen nicht in die Gänge - doch mittlerweile ist das Tempo deutlich höher. Das soll auch über Ostern so bleiben.

Auch an den Osterfeiertagen will Niedersachsen die Corona-Impfkampagne weiter vorantreiben. „Wir haben die kommunalen Impfzentren angewiesen und darum gebeten, auch über die Feiertage weiter zu impfen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheits