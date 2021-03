Ein Mann betritt die Norddeutsche Landesbank (NordLB).

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Es ist noch nicht so lange her, da musste die NordLB selbst mit viel Staatsgeld gerettet werden. Danach beriet sie viele Betriebe in der Nutzung von Corona-Hilfskrediten - und musste auch den eigenen Sparkurs umsetzen. Nun kommen Details zu den Jahreszahlen 2020.

Die NordLB dürfte bei der Vorlage ihrer Zahlen für 2020 heute auch über den Fortgang ihres harten Sparkurses und den geplanten weiteren Abbau riskanter Bereiche berichten. Zum laufenden Geschäft im Corona-Jahr hatte Vorstandschef Thomas Bür