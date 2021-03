Das Logo steht auf dem Gebäude der Hauptverwaltung der Volkswagen AG.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Protest mit Ansage: Nach der ergebnislosen vierten Tarifrunde hatte die IG Metall bei Volkswagen schon Widerstand angedroht. Am Mittwoch blieb es nun nicht nur bei reiner Symbolik und verkürzten Schichten.

Die Warnstreiks bei Volkswagen haben am Mittwoch die Produktion in Emden und Hannover für kurze Zeit lahmgelegt. An beiden Standorten führten die von der IG Metall angekündigten Aktionen zu einer Unterbrechung der Fertigung für zunächst run