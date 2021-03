Martin Winterkorn blickt in die Runde.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Braunschweig. Der ab dem 20. April geplante Beginn des Betrugsprozesses gegen den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn wird erneut verschoben - diesmal um gut fünf Monate.

Wie das Braunschweiger Landgericht am Mittwoch mitteilte, soll die Hauptverhandlung in dem zentralen strafrechtlichen Verfahren zur Aufklärung des Dieselskandals nun erst am 16. September anlaufen.Als Grund nannte die zuständige Kammer die