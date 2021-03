Mit Schnelltest in die Innenstadt-Geschäfte? In Modellprojekten soll das nach Ostern möglich sein. In der Fläche sieht der Handelsverband Niedersachsen-Bremen eine solche Regelung kritisch.

Moritz Frankenberg

Osnabrück. Nach Ostern soll es in Modellregionen Niedersachsens möglich werden, auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Corona-Neuinfektionen mit negativem Schnelltestergebnis in der Innenstadt einkaufen zu gehen. Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen warnt vor zu hohen Erwartungen. Zum Click and Meet wird eine positive Bilanz gezogen.

Ist es für den stationären Handel eine Option, die Kunden künftig mit negativem Schnelltest ins Geschäft zu lassen? In Modellregionen in Niedersachsen soll das nach Ostern möglich sein - auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Cor