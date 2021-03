Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Bebra. Nach einem Streit mit ihren Eltern sind zwei Schwestern im Alter von acht und elf Jahren von zu Hause weggelaufen und mit dem Zug von Hessen bis nach Niedersachsen gefahren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die beiden Ausreißerinnen am Dienstagabend von einem Zugbegleiter aufgegriffen und am Bahnhof Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in die Obhut der Polizei übergeben.Nach einem laut Polizei bel