Eine goldfarbene Justitia-Figur.

Britta Pedersen/zb/dpa/Archivbild

Oldenburg. Eine Bande mutmaßlicher Getreidediebe muss sich seit Mittwoch in Oldenburg vor Gericht verantworten.

Die sieben Angeklagten sollen in einem Futtermittelbetrieb in Essen im Landkreis Oldenburg einen Schaden von 1,7 Millionen Euro verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft wertete dies in der Anklageschrift als schweren Bandendiebstahl (4 KLs