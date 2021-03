Eine goldfarbene Justitia-Figur.

Britta Pedersen/zb/dpa/Archivbild

Oldenburg. Getreide im Wert von 1,7 Millionen Euro soll eine Bande aus einem Futtermittelbetrieb in Essen im Landkreis Oldenburg gestohlen haben.

Sieben Angeklagte zwischen 26 und 73 Jahren müssen sich deshalb ab heute (9.00 Uhr) in Oldenburg vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen schweren Bandendiebstahl zur Last (4 KLs 103/20).Vier Angeklagte arbeiteten in der