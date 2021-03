Familie Akkermann will eine Gleichstellung mit heterosexuellen Paaren bei der Elternschaft erreichen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivfoto

Celle. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat einen Fall zur Anerkennung von zwei Müttern an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwiesen.

Die Richter halten es für verfassungswidrig, dass es im Bürgerlichen Gesetzbuch in den Paragrafen zur Elternschaft keine Regelung für ein verheiratetes Frauen-Paar gibt, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte. In Karlsruhe müsse nun ei