Stephan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat den geplanten Oster-Shutdown in Deutschland als wichtigen Beitrag im Kampf gegen die dritte Corona-Welle verteidigt.

Es gehe um etwas anders als bei den bisherigen Lockdowns, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in der Sendung „ZDF Spezial“. Ziel sei nicht, die Zahl der Neuinfektionen extrem zu senken, das könne in so kurzer Zeit auch gar nicht gelin