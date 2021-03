Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

Oliver Berg/dpa

Wilhelmshaven. Ein 57 Jahre alter Rechtsanwalt ist wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrugs und Untreue in Millionenhöhe in Wilhelmshaven verhaftet worden.

Der Anwalt soll von Januar bis Mai 2015 unter anderem in Gedern in Hessen und Berlin Geld, das ihm für Darehensverträge anvertraut worden war, für eigene Zwecke verwendet haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. In