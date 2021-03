Eine Figur „Justitia“ steht auf einem Schreibtisch.

picture alliance / dpa

Lüneburg. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat in Eilbeschlüssen Anträge auf Öffnung von Möbelhäusern und Solarien abgelehnt.

Die Richter des 13. Senats in Lüneburg wiesen zudem die Forderung nach einer Öffnung des Einzelhandels in einem Gebiet mit einer Inzidenz über 100 ab, wo die Lockerungen nach der Corona-Verordnung nicht greifen, teilte eine Sprecherin am D