Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet als Teil des Oster-Lockdowns mit einem verpflichtenden Ruhetag für fast alle Arbeitnehmer an Gründonnerstag - auch wenn diese zu Hause arbeiten.

Das Arbeitsleben werde an diesem Tag überwiegend stillstehen, auch Kindergärten blieben voraussichtlich geschlossen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover. Die konkrete Regelung werde der Bund auf der Basis des Infektionsschutzge