Blaulicht auf einem Einsatzwagen der Polizei.

Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Schneverdingen. Im Naturschutzgebiet Osterheide ist eine Königspython gefunden worden.

Ein Zeuge alarmierte am Sonntag die Polizei Schneverdingen und führte die Beamten dann zu der exotischen Schlange an einem Parkplatz an der L170, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das 90 Zentimeter lange Tier war eingerollt und regung